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Beyoğlu'nda kapkaç dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 14:02 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'da  aracının camı kırılarak çantası çalınan kadın yüzünden yaralandı.

Beyoğlu'nda kapkaç dehşeti

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'da aracının camı kırılarak çantası çalınan kadın yüzünden yaralandı. Vatandaşlar tarafından kovalanan kapkaççı çantayı atıp kaçtı.
Olay saat 12:00 sıralarında yaşandı. Ömer Hayyan Caddesi'nden Tarlabaşı Bulvarı'na otomobili ile giren Esra Anter seyir halindeyken bir kapkaççı tarafından otomobilinin camı kırıldı. Anter'in çantasını alan kapkaççı hızla kaçmaya başladı. Esra Anter'in çığlıklarını duyan vatandaşlar ara sokağa doğru kaçan kapkaççıyı kovalamaya başladı. Bir süre kovalanan kapkaççı yakalanmamak için çantayı atıp kaçtı. Kapkaççıyı kovalayan Umut Şemiz çantayı yerden alarak Esra Anter'e teslim etti. Daha sonra haber verilmesi üzerine gelen polis incelemelerde bulunarak kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yüzünden yaralanan Esra Anter ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından polis merkezine gitti. Kapkaççının kovalanması ve çantayı atması güvenlik kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda kapkaç dehşetiBeyoğlu'nda kapkaç dehşetiBeyoğlu'nda kapkaç dehşetiBeyoğlu'nda kapkaç dehşeti

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