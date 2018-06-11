Beyoğlu'nda kaza: 1 yaralı

Zeki GÜNAL / İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Irmak Caddesi Çağlayan istikametinde ilerleyen otomobil sürücüsü trafik ışıklarının kırmızı yanmasıyla durdu. Arkadan gelen motosiklet sürücüsü duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosikletlinin yardımına ilk olarak çarptığı otomobilin sürücüsü ve çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın görgü tanığı "Otomobil kırmızı ışıkta duruyordu. Motosiklet arkadan gelip otomobile çarptı. Biraz da hızlıydı. Zaten kendisi de hatasını kabul ediyor. Frenim tutmadı diyor" diye konuştu. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.
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