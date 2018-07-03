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Beyoğlu'nda korku dolu anlar: eylem için vince çıktı bayıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 15:27 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda maaşlarını alamadığını söyleyen işçiler vince çıktı.

Beyoğlu'nda korku dolu anlar: eylem için vince çıktı bayıldı

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda maaşlarını alamadığını söyleyen işçiler vince çıktı. Bu sırada bir işçi rahatsızlanınca düşme tehlikesi geçirdi. Arkadaşları düşmekte olan kişiyi son anda tuttu. Baygın vaziyette vinçten sarkan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda korku dolu anlar: eylem için vince çıktı bayıldıBeyoğlu'nda korku dolu anlar: eylem için vince çıktı bayıldıBeyoğlu'nda korku dolu anlar: eylem için vince çıktı bayıldı

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