Beyoğlu'nda korku dolu anlar! Kurtarılmayı beklediler

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Çavdar Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin giriş katında saat 08.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan duman yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
CAMLARA ÇIKARAK KURTARILMAYI BEKLEDİ
Yangın nedeniyle mahallede panik yaşanırken, yoğun duman kısa sürede binayı kapladı. Binada mahsur kalan Suriyeli 6 kişi ise pencerelere çıkarak kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, binada mahsur kalan 6 kişi ise merdiven yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)
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