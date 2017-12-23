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Beyoğlu'nda korku dolu anlar! Kurtarılmayı beklediler

YAŞAM HABERLERİ | 23.12.2017 10:08 | Son Güncelleme 17 saat önce

Beyoğlu’nda iki katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Çavdar Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin giriş katında saat 08.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan duman yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

CAMLARA ÇIKARAK KURTARILMAYI BEKLEDİ

Yangın nedeniyle mahallede panik yaşanırken, yoğun duman kısa sürede binayı kapladı. Binada mahsur kalan Suriyeli 6 kişi ise pencerelere çıkarak kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, binada mahsur kalan 6 kişi ise merdiven yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın beyoğlu istanbul

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