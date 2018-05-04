Beyoğlu'nda market soygunu kamerada

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'NDA bir markete gelen eli silahlı soyguncu kasadan yaklaşık 3 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Soygun anı marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Soygun Beyoğlu Piyalepaşa Caddesi'ndeki bir market zincirinin şubesinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Markete giren eli silahlı ve maskeli bir kişi, içeride çalışan 2 kişiye silah doğrultarak kasadaki paraları istedi. Çalışanlarla marketin arka kısmındaki büroya giden şüpheli, kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı aldı. Soyguncu daha sonra market çalışanlarıyla birlikte girişte bulunan kasaya gelerek buradaki bir miktar parayı da alarak kayıplara karıştı. SOYGUN ANI KAMERALAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ Soygun anı marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, eli silahlı soyguncu marketteki 2 çalışanı silah doğrultarak marketin arka kısmındaki büroya götürüyor. Büroda kasada bulunan bir miktar parayı alan soyguncu daha sonra marketin giriş kısmındaki bir miktar parayı da alarak kayıplara karışıyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri markette ve çevrede delil incelemesi yaptı. Polis kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.
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