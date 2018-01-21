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Beyoğlu'nda metruk bina çöktü

YAŞAM HABERLERİ | 21.01.2018 22:51 | Son Güncelleme 8 saat önce

Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda 3 katlı metruk binanın bir kısmı çöktü.

Bedrettin Mahallesi Ayni Alibaba Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binanın bir kısmı saat 20.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile çöktü. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çöken binada kimsenin olmaması ve çevresindeki yoldan geçen olmaması nedeniyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Bir görgü tanığı, "Olaydan 2 dakika önce buradan geçtik, hemen arkasından büyük bir gürültü duyduk. Geldik, baktık bina çökmüş, bizim üzerimize de yıkılabilirdi." dedi.

Binanın etrafındaki evler boşaltılarak güvenlik şeridi çekildi. Yarın sabah mühendislerin binada incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

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