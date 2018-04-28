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Beyoğlu'nda metruk binada çökme

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'NDA metruk bir binada kısmen çökme meydana geldi.

Zeki GÜNAL-İSTANBUL,(DHA)
BEYOĞLU'NDA metruk bir binada kısmen çökme meydana geldi. Ölen ya da yaralan olmazken park halindeki bir araç zarar gördü.
Olay saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Ömer Hayyam Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'ta oldu. Metruk bir binada kısmen çökme meydana geldi. Çökme sırasında kopan parçalar park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

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