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Beyoğlu’nda motosiklet kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 13.02.2018 10:47 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda yolun karşısına geçmek isteyen bir çocuğa motosiklet çarptı.

Beyoğlu’nda yolun karşısına geçmek isteyen bir çocuğa motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk ve motosikletteki iki kişi yaralandı.
Kaza, Beyoğlu Dolapdere’de dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir çocuk aniden yola fırladı. Bu sırada hızla seyir alan bir motosiklet sürücüsü durmayı başaramadı ve çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk ve motosikletteki iki kişi yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden yaptı. İlk müdahalenin ardından biri çocuk olan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

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