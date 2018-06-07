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Beyoğlu'nda otomobili ile takla atan sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 08:25 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil taklalar atıp karşı yönden gelen araçlara çarparak durdu.

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil taklalar atıp karşı yönden gelen araçlara çarparak durdu. Kaza sonrası şans eseri yaralı olmazken, aracıyla takla atan sürücü kaçarak kayıplara karıştı. Kaza Beyoğlu'nda gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 PP 3943 plakalı aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen bir sürücü, Kumbarahane Caddesi üzerinde seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden araca çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak karşı yönden gelen üç araca çarparak durdu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri de kazadan yara almadan kurtulan diğer araç sürücüleri ile ilgilendi. İtfaiye ekipleri de kazaya karışan otomobillerde bir süre incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kazaya karışan otomobilin sürücüsünün olay sonrası kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza sonrası Kumbarahane Caddesi bir süre araç geçişine kapalı kaldı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Belediye ekipleri yolda temizleme çalışması yaptıktan sonra kapalı olan cadde araç geçişine açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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