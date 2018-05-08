HABER

Beyoğlu'nda, restoranın mutfağında yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 19:50 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda bir restoranın mutfak bölümdeki yangın çıktı.

Beyoğlu'nda, restoranın mutfağında yangın çıktı

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda bir restoranın mutfak bölümdeki yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, tarafından kısa sürede söndürülen yangında mutfağın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Yangın, İstiklal Caddesi'ni kesen sokak olan Meşelik Sokakta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Bir restoranın ikinci katında bulunan mutfak bölümünde ocağın arkasında bulunan izolasyon malzemeleri tutuştu. Dumanları gören çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye merdiveni yardımı ile mutfak bölümüne ulaşan ekipler, mutfağın camlarını kırarak yangını söndürdü. Yangın, İstiklal Caddesi'nde kısa süreli paniğe neden oldu.

(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda, restoranın mutfağında yangın çıktıBeyoğlu'nda, restoranın mutfağında yangın çıktıBeyoğlu'nda, restoranın mutfağında yangın çıktıBeyoğlu'nda, restoranın mutfağında yangın çıktı

Millet İttifakı'na itiraz edildi!Millet İttifakı'na itiraz edildi!
15 Temmuz gazisi AK Parti'ye isyan etti!15 Temmuz gazisi AK Parti'ye isyan etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a zeytin dalı jestiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a zeytin dalı jesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!

Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!

Herkes ilgi çekmek istediğini sanıyordu! İnanılmaz gerçeği öğrenince...

Herkes ilgi çekmek istediğini sanıyordu! İnanılmaz gerçeği öğrenince...

Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.