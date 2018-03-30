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Beyoğlu’nda silahlı çatışma: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 00:30 | Son Güncelleme

İstanbul (İHA)

İstanbul (İHA)

Beyoğlu’nda silahlı çatışma: 1 yaralı

1 / 6

Beyoğlu’nda silahlı çatışma: 1 yaralı

Beyoğlu’nda silahlı çatışma: 1 yaralı
2 / 6

Beyoğlu’nda silahlı çatışma: 1 yaralı

Beyoğlu’nda silahlı çatışma: 1 yaralı
3 / 6

Beyoğlu’nda silahlı çatışma: 1 yaralı

Beyoğlu’nda silahlı çatışma: 1 yaralı
4 / 6

Beyoğlu’nda silahlı çatışma: 1 yaralı

Beyoğlu’nda silahlı çatışma: 1 yaralı
5 / 6

Beyoğlu’nda silahlı çatışma: 1 yaralı

Beyoğlu’nda silahlı çatışma: 1 yaralı
6 / 6

Beyoğlu’nda silahlı çatışma: 1 yaralı

Beyoğlu’nda silahlı çatışma: 1 yaralı
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