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Beyoğlu'nda suç örgütü operasyonu: Gözaltına alınan 38 kişi adliyeye sevkedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu bölgesinde cinayet, işyeri kurşunlama ve silahla yaralama gibi olaylara karışan iki suç örgütünden 38 kişi adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu'nda suç örgütü operasyonu: Gözaltına alınan 38 kişi adliyeye sevkedildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu bölgesinde cinayet, işyeri kurşunlama ve silahla yaralama gibi olaylara karışan iki suç örgütünden 38 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Ataköy’de spordan dönerken silahla vurularak öldürülen 70 yaşındaki Kemal Serdar Sitoçi cinayetinde silahı kullanan şüphelinin de olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, liderliklerini Bilal Yaman ve Hıdır Yıldız’ın yaptığı iddia edilen iki gruba 18 Nisan’da yaptığı operasyonda 55 adreste operasyon düzenlemişti. Yapılan operasyonda Hıdır Yıldız grubundan 21 kişiyi, Bilal Yaman grubundan ise 21 olmak üzere 42 kişi gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kaleşnikof tüfek, 9 tabanca, 185 mermi ve fişek ele geçirilmişti. Organize ekipleri, gözaltına aldığı şüphelilerin 2 cinayet, 6 kasten öldürmeye teşebbüs, 20 kişinin kasten yaralanması, 2 yağmaya teşebbüs, 4 işyerinin kurşunlanması ile silah ticareti suçlarına karıştığını tespit etti. Yıldız ve Yaman gruplarından gözaltına alınan 42 şüpheliden 4’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İki gruptan toplam 38 şüpheli ise Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayına Sevk edildi.

SİTOÇİYİ BABALARININ İNTİKAMI İÇİN ÖLDÜRTMÜŞLER

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı araştırmalarda, gözaltına alınan Hıdır Yıldız’ın 23 Şubat’ta Ataköy’de spordan dönerken silahla vurularak öldürülen 70 yaşındaki Kemal Serdar Sitoçi cinayetini azmettirdiği iddiaları da değerlendirildi. İddiaya göre, Hıdır Yıldız ve Hüseyin Yıldız’ın 30 yıl önce Hollanda'da babalarının öldürülmesi olayında Sitoçi'yi sorumlu tuttuğu ve intikam için talimat verdikleri öğrenildi. Sitoçi’nin öldürülmesinde silahı kullanan Bahattin Ünsal’ın da adliyeye sevk edildi.

BEYOĞLU’NDA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRININ FAİLLERİ
Hıdır Yıldız grubunda bululnan şüphelilerin 1 Nisan’da Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Yamak sokakta bulunan Bilal Yaman grubunun kullandığı kahvehaneye silahlı saldırı düzenlemiş, bu saldırıda 7 kişi yaralanmıştı.

(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda suç örgütü operasyonu: Gözaltına alınan 38 kişi adliyeye sevkedildiBeyoğlu'nda suç örgütü operasyonu: Gözaltına alınan 38 kişi adliyeye sevkedildi

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