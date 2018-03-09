Beyoğlu’nda ticari taksi takla attı: 1’i kadın 2 yaralı

Şişli’de sürücüsü öğrenilemeyen ticari taksi virajı alamayarak takla attı. Kazada taksi sürücüsü ile birlikte araçta bulunan bir kadın yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı Okmeydanı ayrımlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan 34 TJD 22 plakalı taksi kontrolden çıkarak takla attı. Bariyerlere çarpıp yan yatan araçta bulunan sürücü ve kadın yolcu araç içinde bir süre yardım bekledi. Ticari takside bulunan iki kişi, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarak ambulans bekledi. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sürücünün tedavisi ayakta yapılırken kadın müşteri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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