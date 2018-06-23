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Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 06:37 | Son Güncelleme

Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ile 1 de silah ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda sokak satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere saat 04.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Baskın yapılan adreslerde narkotik köpeği Eta'nın da yardımıyla yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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