Beyoğlu'nda yangın paniği

Beyoğlu Tarlabaşı'nda bulunan üç katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Beyoğlu'nda 3 katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Doğramacı Şakir Sokak'ta bulunan 3 katlı binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bina kısa sürede alev alev yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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