Beyoğlu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
BEYOĞLU'NDA dolmuş, taksi ve cipin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 12:00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Taksim-Ataşehir hattında çalışan ve Taksim istikametine ilerleyen dolmuş önündeki taksiye taksi de cipe çarptı. Üç aracın karıştığı kazada dolmuş ve taksinin yolcuları ile sürücüleri yara almazken cip sürücüsü hafif yaralandı. Kaza nedeniyle Taksim yönünde kapanan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.
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