HABER

Beypazarı'da silahlı saldırı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 13:11 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, aralarında husumet olduğu belirtilen iki ailenin fertleri, dün gece tartıştı.

BEYPAZARI (Ankara), (DHA) - ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, aralarında husumet olduğu belirtilen iki ailenin fertleri, dün gece tartıştı. Olayın ardından bir kişi, sabaha karşı, tartıştığı aileye ait, park halindeki otomobile tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte, yakındaki AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ne de 2 kurşun isabet etti. Ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan gözaltına alındı.
Olay, dün gece, Beypazarı'da meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen iki ailenin fertleri, henüz bilinmeyen nedenle mahallede tartışmaya başladı. Bir süre tartıştıktan sonra aileler dağıldı.
Taraflardan ismi öğrenilemeyen bir kişi, tartıştıkları aileye ait olduğu belirtilen, park halindeki otomobile sabaha karşı tabancayla ateş açıp, kaçtı. Emniyet yetkilileri, kurşunlardan 2'sinin aracın yakınındaki AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’ne isabet ettiğini belirtti. Çevrede ve Koordinasyon Merkezi’nde o sırada kimsenin olmadığı belirtildi.
Tabancayla otomobile ateş açıp, kaçan kişinin yakalanarak, gözaltına alındığı ve emniyette sorgulandığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Yeni haftaya rekorla başladı!Yeni haftaya rekorla başladı!
Emeklilere 1000 TL ikramiyenin ödeneceği belli olduEmeklilere 1000 TL ikramiyenin ödeneceği belli oldu
Otomobil firmaları kampanya yarışındaOtomobil firmaları kampanya yarışında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi

Okul müdüründen yardımcısına şiirli taciz!

Okul müdüründen yardımcısına şiirli taciz!

7 kişinin bindiği asansör zemine çakıldı

7 kişinin bindiği asansör zemine çakıldı

Denizli'de yaşandı, görenler ne olduğunu anlayamadı

Denizli'de yaşandı, görenler ne olduğunu anlayamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.