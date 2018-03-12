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Beypazarı'da tüp depolarında patlama (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 14:41 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, tüp depolarının bulunduğu alanda, art arda patlama meydana geldi.

BEYPAZARI (Ankara), (DHA) - ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, tüp depolarının bulunduğu alanda, art arda patlama meydana geldi. Olay yerine yakın yerde, 1 gencin yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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