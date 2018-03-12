Beypazarı'da tüp depolarında patlama (2) - Yeniden

BEYPAZARI (Ankara), (DHA) - ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, tüp depolarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, art arda patlama meydana geldi. Depodan tüp almaya gelen dağıtım aracının şoförü Serdar Yıldız (23), patlama sonucu yaralandı.

Beypazarı Belediyesi’nce ilçe merkezinde tehlikeye yol açmaması için geçen ay merkeze yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurtuluş Mahallesi Ilıman mevkisine taşınan tüp depolarının olduğu alanda, saat 11.50’de yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası alanda, art arda patlama meydana geldi. Patlayan tüpler, etrafa dağıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Beypazarı Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Dağıtım aracının şoförü Serdar Yıldız, depodan tüp almaya geldiği sırada, patlama sonucu yaralandı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, yaralı Yıldız'ı ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan ardından Ankara Atatürk Hastanesi’ne sevk edilen Serdar Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangının ardından meydana gelen patlamalar sonucu tüplerin taşındığı araç ile çok sayıda tüp kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.