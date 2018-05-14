HABER

Beypazarı'nda Ak Parti Seçim Merkezi’ne silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 11:50 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ne silahlı saldırıda bulunuldu.

BEYPAZARI (Ankara),(DHA)- ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ne silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, polisin araştırması sürüyor. Beypazarı ilçesi Bankalar Caddesi’nde 24 Haziran seçimleri için kurulan Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi, sabaha karşı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmazken, Olay Yeri İnceleme ekipleri güvenlik çemberine aldıkları bölgede, çalışmalarını sürdürüyor.

Dün kiliseleri hedef almışlardı! Yine intihar saldırısıDün kiliseleri hedef almışlardı! Yine intihar saldırısı
Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı varKatliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjdeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi

Okul müdüründen yardımcısına şiirli taciz!

Okul müdüründen yardımcısına şiirli taciz!

7 kişinin bindiği asansör zemine çakıldı

7 kişinin bindiği asansör zemine çakıldı

Denizli'de yaşandı, görenler ne olduğunu anlayamadı

Denizli'de yaşandı, görenler ne olduğunu anlayamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.