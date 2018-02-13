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Beypazar'ında silahlı kavga 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ | 13.02.2018 10:52 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde 2 aile arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

BEYPAZARI,(DHA)- ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde 2 aile arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Olay, sabah saat 07.30 sıralarında ilçe merkezi Beytepe Mahallesi'nde çıktı. Tarım işçisi doğu kökenli vatandaşların oturduğu mahalle iki aile arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada 40 yaşındaki H.T. öldü. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis iki aile arasında çıkan kavgayı güçlükle önleyebildi. Mahallede polis ekiplerinin aldığı önlem sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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