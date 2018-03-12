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Beypazarı’nda tüp deposunda patlama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 14:20 | Son Güncelleme

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde tüp deposunun bulunduğu bir alanda çok sayıda patlama yaşandı.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde tüp deposunun bulunduğu bir alanda çok sayıda patlama yaşandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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