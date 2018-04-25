Beyşehir Gölü’nde yasak dönemde şokla avlanmaya 16 bin TL para cezası

Konya Beyşehir Gölü’nde üreme mevsimi olması sebebiyle balık neslini koruyabilmek amacıyla 15 Mart’ta başlatılan ve halen devam eden balık avlama yasağına rağmen, elektroşok yöntemiyle suya akım vererek balık avı yaptığı ileri sürülen 3 avcı suçüstü yakalandı. Avcılara toplam 15 bin 966 liralık idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü’nün Gölceğiz köyü açıklarında elektroşokla balık avı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Isparta’nın Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar yapılan kıyı kesimde pusuya yatarak beklemeye başladı. Destek talebi üzerine göl üzerinden harekete geçen Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri ve Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri de tekneyle bölgeye hareket etti.

Sazlıklar arasında şokla avcılık yapanları yakalamak için gece karanlığında far ışığıyla göl üzerinde çalışma yürüten ekipleri fark eden avcılar, balıkçı tekneleriyle kıyıya yönelerek karaya ayak bastıkları sırada jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı. Avcıların kaçak avda kullandıkları motoru sökülmüş ve plakası silinmiş teknede, yapılan arama sonucu yasak zamanda avı yapılmış 1 balık ile 1 akü, elektroşokla avda kullanılan invertör cihazı, akü bağlantı kabloları bulundu.

Avcıların, elektroşok yöntemiyle avladıkları çok sayıda balığı ise yakalanacaklarını anlayarak karaya çıkmadan önce tekrar göl sularına bıraktıkları belirlendi. 3 kaçak avcı hakkında kişi başı 5 bin 322 lira olmak üzere toplamda 15 bin 966 lira idari para cezası kesildi. Avda kullanılan malzemelere ise ekipler tarafından el konuldu.