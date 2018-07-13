Beyşehir Jandarma Komutanı, FETÖ'den gözaltında

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Urlu, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Urlu, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
FOTOĞRAFLI
OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor
14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı
Sular ısınıyor, İsrail füze ateşledi
Muharrem İnce'nin açıklamalarına Engin Altay'dan yanıt: O gece çıkıp ne diyecektik?
İran NATO'ya sert çıktı, Türkiye sınırını işaret etti
Yeni sistemin ilk kabinesi için 1. Meclis'te tören! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Bir yandan Ay bir yandan Güneş: Bu ay 2 önemli tutulma var!
Okuyucu Yorumları 0 yorum