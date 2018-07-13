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Beyşehir Jandarma Komutanı, FETÖ'den gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 21:50 | Son Güncelleme

KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu gözaltına alındı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Urlu, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Urlu, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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