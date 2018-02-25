Beyşehir’de otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki otomobilin takla atması sonucu yaşanan trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Akseki Karayolu’nun 3. kilometresinde meydana geldi. İsmail A. yönetimindeki 42 BKR 62 plakalı otomobil, Güldibi mevkisinde bölünmüş yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüje üzerine devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza sonrası LPG’li otomobilden yükselen dumanlar üzerine olay yerine itfaiye ekibi de sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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