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Beyşehir’de sobadan sızan gazdan 4 kişi zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 12:21 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos sonrası, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sevindik Mahallesi’nde ikamet eden Hasan (36), Fatma (35) ve Melis Tuana Güzel (7) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Beyşehir’de sobadan sızan gazdan 4 kişi zehirlendi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos sonrası, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sevindik Mahallesi’nde ikamet eden Hasan (36), Fatma (35) ve Melis Tuana Güzel (7) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aile fertlerinin sabah saatlerinde zehirlendiklerini fark ederek telefonla yardım istemesi üzerine Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 kişi, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya’ya nakledildi.
Beyşehir ilçe merkezinde Beytepe Mahallesi’nde oturan Mehmet Çıkı da (62) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahale sonrasında aynı ambulansla Konya’ya nakledildi.

Beyşehir’de sobadan sızan gazdan 4 kişi zehirlendi

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