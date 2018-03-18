HABER

Beyşehir’de trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 18:12 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Beyşehir-Akseki Karayolu Üstünler mevkisinde meydana geldi.

Beyşehir’de trafik kazası: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Akseki Karayolu Üstünler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. (56) idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya’ya sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Beyşehir’de trafik kazası: 1 yaralı

Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!
AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebiAP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi
Afrin'de şok görüntüler! Afrin'de şok görüntüler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...

Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...

Parktan geçene saldırdılar! Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

Parktan geçene saldırdılar! Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Beşiktaş'ta bu sabah! 6 araç duvarın altında kaldı

Beşiktaş'ta bu sabah! 6 araç duvarın altında kaldı

Ölüm tehdidi sonrasında molotof! Nihayet tutuklandı

Ölüm tehdidi sonrasında molotof! Nihayet tutuklandı

Koruma kararının bitmesinin ardından dehşet saçtı

Koruma kararının bitmesinin ardından dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.