Beytüşşebap'ta kaza: 14'ü öğrenci, 17 yaralı

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 14'ü öğrenci, 17 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beytüşşebap ilçesindeki lisede eğitim gören öğrencileri taşıyan, sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen servis minibüsü, Ayvalık köyü yolunda akşam saatlerinde, bir şirkete ait 21 NC 387 plakalı otomobille çarpıştı. Nedeni henüz belirlenemeyen kazada, servis sürücüsü ile 14 öğrenci ve diğer araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beytüşebbap Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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