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Beytüşşebap'ta yılan paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 16:39 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, güvenlik gerekçesiyle geçen yıl istimlak edildikten sonra yıkılan eski taş evlerin enkazından çıkan yılanlar, yakınlardaki evlere dadandı.

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, güvenlik gerekçesiyle geçen yıl istimlak edildikten sonra yıkılan eski taş evlerin enkazından çıkan yılanlar, yakınlardaki evlere dadandı. Casim Bal'a ait eve son bir yıl içerisinde giren 3 yılan, kimseye zarar vermeden öldürüldü.

Beytüşşebap ilçesi Tatar Mahallesi Yakut Bal Sokak'ta oturan 4 kişilik Bal ailesinin evine giren 1 metre 20 santimetke uzunluğundaki yılan çocuklar tarafından fark edildi. Çocukların haber verdiği Casim Bal, komşularının da yardımıyla yılanı, kimseye zarar vermeden öldürdü.

Ev sahibi Casim Bal, geçen yıl güvenlik gerekçesiyle Tatar Mahallesi'nde bulunan eski taş evlerin istimlak edilerek yıkıldığını belirterek, "Geçen yıl bu taş evler, güvenlik gerekçesiyle istimlak ettirildi. Daha sonra karakol yapılacağı belirtilerek yıktırıldı. Ama sonra Mobese kamerasının takılı olduğu bir direk dikildi ve öyle kaldı. Taş evlerin yıkıntıları arasında yuvalanan yılanlar, mahalledeki evlere dadandı. Son bir yıl içerisinde evime giren 3'üncü yılanı da şans eseri kimseye zarar vermeden öldürdük. 1 metre 20 santim uzunluğundaydı. Hayvanlara zarar vermek gibi bir düşüncem yok, ama mutfağıma kadar giren yılan, çocuklarıma zarar verebilirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkililerinden yardım istiyoruz. Yıkıntıları ilaçlasınlar, yılanlar bir daha bizim evimize girmesin" dedi.

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