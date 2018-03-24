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Beytüşşebap’taki 643 milyon TL zimmet olayında 10 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 12:36 | Son Güncelleme

Şırnak merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda Beytüşşebap ilçesinde görevli bulunduğu sürede, usulsüz veya sahte ödeme emri belgesiyle toplamda 643 milyon lirayı farklı zamanlarda başka bir banka hesabına aktardığı iddiasıyla yakalanan eski polis S.K.

Şırnak merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda Beytüşşebap ilçesinde görevli bulunduğu sürede, usulsüz veya sahte ödeme emri belgesiyle toplamda 643 milyon lirayı farklı zamanlarda başka bir banka hesabına aktardığı iddiasıyla yakalanan eski polis S.K. ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 28 kişiden 10 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beytüşşebap İlçe Emniyet Amirliğinde, 2015-2017’de polis memuru olarak görevli S.K.’nın, kurum mutemetliği yaptığı sürede usulsüz ödeme emri belgesiyle toplam 643 milyon lirayı değişik zamanlarda başka bir banka hesabına aktardığı iddiasıyla başlatılan soruşturma olayıyla bağlantısı olan 28 kişi gözaltına alındı. Şırnak Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından sevk edildiği Şırnak adliyesinde çıkarıldıkları mahkemede 10 kişi tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 18 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Suça konu olan 643 milyon TL ile cumhuriyet tarihinin en büyük zimmet olayının deşifresine yönelik “zimmet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “resmi evrakta sahtecilik”, “suç işlemek maksadıyla örgüt kurmam, yönetmek” ve bağlantılı suçlardan Şırnak Emniyet Müdürlüğünce Şırnak merkez ve 11 ilde yürütülen operasyon kapsamında aralarında mal müdürlüğü görevlileri ve kamu görevlilerinin bulunduğu toplam 28 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 10’u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beytüşşebap’taki 643 milyon TL zimmet olayında 10 kişi tutuklandı

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Beytüşşebap’taki 643 milyon TL zimmet olayında 10 kişi tutuklandı

Beytüşşebap’taki 643 milyon TL zimmet olayında 10 kişi tutuklandı
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Beytüşşebap’taki 643 milyon TL zimmet olayında 10 kişi tutuklandı

Beytüşşebap’taki 643 milyon TL zimmet olayında 10 kişi tutuklandı
3 / 7

Beytüşşebap’taki 643 milyon TL zimmet olayında 10 kişi tutuklandı

Beytüşşebap’taki 643 milyon TL zimmet olayında 10 kişi tutuklandı
4 / 7

Beytüşşebap’taki 643 milyon TL zimmet olayında 10 kişi tutuklandı

Beytüşşebap’taki 643 milyon TL zimmet olayında 10 kişi tutuklandı
5 / 7

Beytüşşebap’taki 643 milyon TL zimmet olayında 10 kişi tutuklandı

Beytüşşebap’taki 643 milyon TL zimmet olayında 10 kişi tutuklandı
6 / 7

Beytüşşebap’taki 643 milyon TL zimmet olayında 10 kişi tutuklandı

Beytüşşebap’taki 643 milyon TL zimmet olayında 10 kişi tutuklandı
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Beytüşşebap’taki 643 milyon TL zimmet olayında 10 kişi tutuklandı

Beytüşşebap’taki 643 milyon TL zimmet olayında 10 kişi tutuklandı
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