Beyza, aynı kazada ölen dayılarının yanına defnedildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta Necmettin (38) ve kardeşi Ali Çiçek'in yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Beyza Değirmenci (14), tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Beyza, aynı kazada ölen dayıları Necmettin ve Ali Çiçek'in yanına defnedildi.
2 Temmuz'da Göksun-Kahramanmaraş karayolunda giden Necmettin Çiçek yönetimindeki 46 NN 011 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Necmettin Çiçek ile kardeşi Ali Çiçek hayatını kaybederken, kız kardeşi Selver Değirmenci (33) ve yeğenleri Secem Su (9) ile Beyza Değirmenci yaralandı. Aracın hız kadranının 160'ta takılı kaldığı kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Beyza Değirmenci, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Necmettin ve Ali Çiçek'in acısını atlatamadan küçük Beyza'nın ölüm haberini alan yakınları, hastanedeki işlemlerinin ardından cenazeyi alarak Göksun'un Ericek Mahallesi'ne götürdü. Beyza Değirmenci, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı kazada ölen dayıları Necmettin ve Ali Çiçek'in yanına defnedildi.
Selver Değirmeci ile Secem Su Değirmenci'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini'yle geldi
Ünlü iş adamlarına gözaltı şoku!
CHP'de kazan kaynıyor! Muharrem İnce'yi çok kızdıracak sözler
Kredi kartını vermeyen babasına iftira attı!
AFP duyurdu... Merkel'den 'savaş' tehdidi!
Sürpriz yapacakken hayatının şokunu yaşadı! İhaneti kuryeden öğrendi!
Doğu Berlin'in bir köşesini kendisine ayıran Yozgatlı Osman Dede'nin öyküsü
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü
Sokakta aşka geldiler!
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum