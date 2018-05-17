Bezmialem Hastanesi'nde sahur vakti yangın

Yangın, 02.30 sıralarında Fatih Vatan Caddesinde bulunan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden hastanenin çocuk servisinin alt katından dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanları görenler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra duman tahliyesi yaptı.

Yangın nedeniyle hastaneye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(İHA)

