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Bıçakla bir kişiyi ağır yaralayan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 19:45 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Ergün A. (40), sırtının dört yerinden ve ensesinden yaralanarak ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Ergün A., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, bıçaklı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen Yaşar K. (45) ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Yaşar K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yaşar K. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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