HABER

Bıçakla gasbın ikinci zanlısı da adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 14:36 | Son Güncelleme

Bursa’da aracına bindiği Hasan T.’yi boğazına bıçak dayayarak gasp ettikten sonra yakalanan ikinci şahısta adliyeye sevk edildi.Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde 23 yaşındaki Hasan T.

Bıçakla gasbın ikinci zanlısı da adliyeye sevk edildi

Bursa’da aracına bindiği Hasan T.’yi boğazına bıçak dayayarak gasp ettikten sonra yakalanan ikinci şahısta adliyeye sevk edildi.
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde 23 yaşındaki Hasan T. aracı ile seyir halindeyken E.B. ile N.K.’yı aracına aldı. Hasan T. ve iki genç bir süre gittikten sonra araçta tartışmaya başladılar. Hasan T. şüphelilerin telefon ve parasını istemesi üzerine onlara direndi. Arkada oturan N.K, bıçağı Hasan T.’nin boğazına dayayarak telefonunu gasp etti. Arabadaki boğuşma sırasında kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki başka bir araca çarptı. Mağdur Hasan T. otomobilini kenara çekip durdu. N.K, telefonu alıp araçtan inerek hızla kaçtı. Yanında oturan diğer şüpheli E.B. ise Hasan T.’ye saldırmaya başladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri E.B’yi gözaltına alırken kaçan N.K’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. tutuklanırken, kaçan şüpheli N.K. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Yakalanan N.K.’da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bıçakla gasbın ikinci zanlısı da adliyeye sevk edildi

Bıçakla gasbın ikinci zanlısı da adliyeye sevk edildi

Bıçakla gasbın ikinci zanlısı da adliyeye sevk edildi

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıtRusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt
Dolar ve euro rekor tazelediDolar ve euro rekor tazeledi
İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 partiİşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakim köye böyle geldi

Hakim köye böyle geldi

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.