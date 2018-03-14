Bıçakla kendini kesmeye çalıştı, vatandaş toplanıp izledi

Elazığ’da bir amatör spor kulübünde yönetici olan şahıs, elinde bıçakla valilik önünde intihar girişiminde bulundu, o sırada toplanan vatandaş ise olayı film izler gibi seyretti.
Olay, merkez Çarşı Mahallesi Hürriyet Caddesi Valilik binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir spor kulübünün yöneticilerinden olan F.A. isimli şahıs, üzerindeki kıyafeti çıkarıp bıçakla kendini kesmeye çalıştı. Durumu fark eden valilikteki polisler olay müdahale ederken, takviye polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Kendisini hafif yaralayan şahıs, polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek, olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Öte yandan, meydanda toplanan vatandaşlar olayı film izler gibi baştan sona seyretti.
Şahsın neden böyle bir olayı yaptığı ise henüz öğrenilemedi.
Büyük panik! Trabzon Havalimanı kapatıldı
Ünlü spikerlerden taksici-uber kavgasına yorum
ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama
İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek
Stephen Hawking'in korkutan kehanetleri: Dünyanın sonu yaklaşıyor
Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı
9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum