Bıçakla kendini kesmeye çalıştı, vatandaş toplanıp izledi

Elazığ’da bir amatör spor kulübünde yönetici olan şahıs, elinde bıçakla valilik önünde intihar girişiminde bulundu, o sırada toplanan vatandaş ise olayı film izler gibi seyretti.

Olay, merkez Çarşı Mahallesi Hürriyet Caddesi Valilik binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir spor kulübünün yöneticilerinden olan F.A. isimli şahıs, üzerindeki kıyafeti çıkarıp bıçakla kendini kesmeye çalıştı. Durumu fark eden valilikteki polisler olay müdahale ederken, takviye polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Kendisini hafif yaralayan şahıs, polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek, olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Öte yandan, meydanda toplanan vatandaşlar olayı film izler gibi baştan sona seyretti.

Şahsın neden böyle bir olayı yaptığı ise henüz öğrenilemedi.