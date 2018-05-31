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Bıçakla kendisini yaraladı, polis güçlükle ikna etti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 15:39 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, M.O.

Bıçakla kendisini yaraladı, polis güçlükle ikna etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, M.O. (31) elindeki bıçakla kendisini göğüsünden yaraladı. Polislere uzun süre direnen M.O., hastaneye gitmeyip, yanına gelen yakını bir kadınla kendisini güçlükle ikna eden polisler tarafından evine bırakıldı.
Efeler'e bağlı Orta Mahalle, 222 Sokak'ta bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, gündelik işlerde çalıştığı öğrenilen M.O., üzerindeki tişörtünü çıkartıp, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında elindeki bıçakla kendisini göğsünden yaraladı. Çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan M.O., gelen polis ekiplerine de direndi. M.O.'nun "Dağılın buradan, kendimi öldürürüm" diye bağırarak, elindeki bıçağı zaman zaman rastgele sallaması, yürekleri ağza getirdi. Polisin ikna çabaları sırasında, M.O.'nun yanına yakını olduğunu söyleyen bir kadın geldi.
M.O., yanına gelen kadınla olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak, polis tedavisinin yapılması ve ifadesine başvurulması için M.O.'yu bırakmak istemedi. Ancak, M.O., tedavi olmayı reddedip, polislere direndi. Daha sonra güçlükle ikna edilen M.O., yanındaki yakını ile polis tarafından evine götürülüp, bırakıldı. M.O.'nun göğsündeki bıçak yarasının hafif olduğu, evde kendisi tarafından pansuman yapıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Bıçakla kendisini yaraladı, polis güçlükle ikna ettiBıçakla kendisini yaraladı, polis güçlükle ikna ettiBıçakla kendisini yaraladı, polis güçlükle ikna ettiBıçakla kendisini yaraladı, polis güçlükle ikna etti

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