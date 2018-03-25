Bıçakla sırtından yaralanan Suriyeli öldü

Adana’da 5 gün önce sırtından bıçaklanan Suriyeli şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde 21 Mart günü meydana geldi. İddiaya göre, saat 18.40 sıralarında Suriye uyruklu Mustafa Sincar’ın yanına arkadan yaklaşan bir kişi sırtından bıçaklayıp kaçtı. Sincar’ı yaralı halde bulan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adana Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sincar tedavi altına alındı. Sincar verdiği yaşam mücadelesini 5 gün sonra kaybederek, bugün öğleden sonra hayatını kaybetti. Sincar’ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis zanlıyı yakalamak için operasyonlar yapıyor.
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