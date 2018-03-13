HABER

Bıçakla yaralanan balıkçı hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 15:27 | Son Güncelleme

Edirne’ye bağlı Enez ilçesinde meydana gelen olayda bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Enez Limanı’nda lokanta işleten Halil Çayır, iş yerine gelen iki kişiyle tartışmaya başladı.

Edirne’ye bağlı Enez ilçesinde meydana gelen olayda bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Enez Limanı’nda lokanta işleten Halil Çayır, iş yerine gelen iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Çayır, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Ağır yaralanan Halil Çayır, Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çayır, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polisin olaya karışan 2 kişinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!
Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!
Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skorunu verdi

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skorunu verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yüksekova'da köylülerle VEDAŞ ekipleri arasında 'sayaç' gerginliği

Yüksekova'da köylülerle VEDAŞ ekipleri arasında 'sayaç' gerginliği

Van’da 2 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 2 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır'da PKK tuzağı: 2 şehit, 5 yaralı

Diyarbakır'da PKK tuzağı: 2 şehit, 5 yaralı

Sarhoş kavgasında CHP binası zarar gördü

Sarhoş kavgasında CHP binası zarar gördü

6'ncı katta mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

6'ncı katta mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

Otobüsteki yolcunun çantasından 43 parça tarihi eser çıktı

Otobüsteki yolcunun çantasından 43 parça tarihi eser çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.