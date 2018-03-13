Bıçakla yaralanan balıkçı hayatını kaybetti

Edirne’ye bağlı Enez ilçesinde meydana gelen olayda bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Enez Limanı’nda lokanta işleten Halil Çayır, iş yerine gelen iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Çayır, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Ağır yaralanan Halil Çayır, Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çayır, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polisin olaya karışan 2 kişinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı
Akit yazarı Dilipak'tan gündem yaratacak AK Parti iddiası!
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
İzmir'deki otel yangınında mucize kurtuluş! O kahraman ortaya çıktı
Vahşet! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü
Tecavüz etti, gözlerini çıkarıp genital bölgesini yedi!
Yaptırdığı muska işe yaramayınca çıldırdı! Bursa'da baltalı dehşet!
Erdoğan’ın konvoyunu görünce heyecandan kaza yaptı
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum