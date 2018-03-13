Bıçakla yaralanan balıkçı hayatını kaybetti

Edirne’ye bağlı Enez ilçesinde meydana gelen olayda bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Enez Limanı’nda lokanta işleten Halil Çayır, iş yerine gelen iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Çayır, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Ağır yaralanan Halil Çayır, Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çayır, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polisin olaya karışan 2 kişinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.