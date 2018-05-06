HABER

Bıçaklanan çocuk, bahçe kapısı kilitli olunca sedyeyle duvar üstünden geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2018 12:14 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, arkadaşlarıyla eğitim gördüğü okulun bahçesinde oynayan Ahmet Güler (13), kimliği henüz belirlenemeyen çocuğun saldırısı sonucu bacağından bıçakla yaralandı.

Bıçaklanan çocuk, bahçe kapısı kilitli olunca sedyeyle duvar üstünden geçirildi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, arkadaşlarıyla eğitim gördüğü okulun bahçesinde oynayan Ahmet Güler (13), kimliği henüz belirlenemeyen çocuğun saldırısı sonucu bacağından bıçakla yaralandı. Güler, hafta sonu nedeniyle bahçe kapısının kilitli olması üzerine sedyeyle bahçe duvarının üstünden geçirilerek, ambulansa alındı.
Olay, saat 09.30 sıralarında, Piri Reis Mahallesi'ndeki Piri Reis Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Ahmet Güler, arkadaşlarıyla okul bahçesinde oynadığı sırada, bilinmeyen nedenle yanlarına gelen grubun içindeki bir çocuğun bıçaklı saldırısına uğradı. Sol bacağından yaralanan Güler, kanlar içinde yere yığıldı. Arkadaşları, polise ve sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı çocuğa ilk müdahalede bulundu. Güler, müdahalenin ardından hafta sonu nedeniyle bahçe kapısının kilitli olması üzerine koyulduğu sedyeyle bahçe duvarının üstünden geçirilerek, ambulansa alındı. Bu sırada oğlunun bıçaklandığını duyup, gelen ve sinir geçiren anne Pınar Güler, çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Ahmet Güler, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, saldırgan çocuğun kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Bıçaklanan çocuk, bahçe kapısı kilitli olunca sedyeyle duvar üstünden geçirildiBıçaklanan çocuk, bahçe kapısı kilitli olunca sedyeyle duvar üstünden geçirildiBıçaklanan çocuk, bahçe kapısı kilitli olunca sedyeyle duvar üstünden geçirildiBıçaklanan çocuk, bahçe kapısı kilitli olunca sedyeyle duvar üstünden geçirildi

Yeni aşamaya geçildi! 10 bin 151 kişi inceleniyor! Yeni aşamaya geçildi! 10 bin 151 kişi inceleniyor!
24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket!
Saadet Partisi: Bahçeli rehabilite edilmeli!Saadet Partisi: Bahçeli rehabilite edilmeli!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

Muharrem İnce ve Meral Akşener'in oy oranı nedir? 24 haziran seçim sonuçları için flaş iddia

Muharrem İnce ve Meral Akşener'in oy oranı nedir? 24 haziran seçim sonuçları için flaş iddia

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Rusya'yla vize kalkıyor mu? Canlı yayında flaş açıklama

Rusya'yla vize kalkıyor mu? Canlı yayında flaş açıklama

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Kan donduran itiraf! Evlerine girdiği karı-kocayı delik deşik etti

Kan donduran itiraf! Evlerine girdiği karı-kocayı delik deşik etti

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genç kadına büyük şok! Nişanına günler kala ortadan kayboldu

Genç kadına büyük şok! Nişanına günler kala ortadan kayboldu

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Tarkan Kadooğlu için özel ekip kuruldu: Her yerde aranıyor

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Tarkan Kadooğlu için özel ekip kuruldu: Her yerde aranıyor

Naim Süleymanoğlu'nun iki kızından 'Japon kızı'na jet yanıt!

Naim Süleymanoğlu'nun iki kızından 'Japon kızı'na jet yanıt!

Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur

Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur

Adana'da korkunç olay! Yol kenarında bulundu

Adana'da korkunç olay! Yol kenarında bulundu

İstanbul'da korkutan anlar! Alev alev yandı!

İstanbul'da korkutan anlar! Alev alev yandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.