Bıçaklanan genç ağır yaralandı

Adana’da sokak ortasından bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Mehmet Şükrü Y. yolda yürüdüğü sırada 17 yaşındaki Sırrı Can E. tarafından bacağından bıçaklandı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Sağlık ekipleri Mehmet Şükrü Y.’nin bacağında bulunan atar damarından bıçaklandığını tespit etti. Çok kan kaybeden Mehmet Şükrü Y. Adana Şehir Hastanesine kaldırırken ameliyata alındı. Şahsın durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren Sırrı Can E.’yi yakalayarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Öte yandan, Mehmet Şükrü Y.’nin yakınları hastane önüne gelerek ağıt yaktı.
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