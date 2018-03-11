HABER

Bıçaklanan genç ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 20:49 | Son Güncelleme

Adana’da sokak ortasından bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.Olay, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Dr.

Bıçaklanan genç ağır yaralandı

Adana’da sokak ortasından bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Mehmet Şükrü Y. yolda yürüdüğü sırada 17 yaşındaki Sırrı Can E. tarafından bacağından bıçaklandı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Sağlık ekipleri Mehmet Şükrü Y.’nin bacağında bulunan atar damarından bıçaklandığını tespit etti. Çok kan kaybeden Mehmet Şükrü Y. Adana Şehir Hastanesine kaldırırken ameliyata alındı. Şahsın durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren Sırrı Can E.’yi yakalayarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Öte yandan, Mehmet Şükrü Y.’nin yakınları hastane önüne gelerek ağıt yaktı.

Bıçaklanan genç ağır yaralandı

Bıçaklanan genç ağır yaralandı

Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı! Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı!
Gezi Parkı’nda erkek öğrenciye taciz! Gezi Parkı’nda erkek öğrenciye taciz!
Belediyede yasak aşk cinneti!Belediyede yasak aşk cinneti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Türk özel jeti İran'da düştü (2)

Türk özel jeti İran'da düştü (2)

ATAK helikopteri tanıtıldı

ATAK helikopteri tanıtıldı

Ünlü hakimin ölümüyle ilgili motosiklet sürücüsü tutuklandı (2)

Ünlü hakimin ölümüyle ilgili motosiklet sürücüsü tutuklandı (2)

Ordu’da kıraathaneye silahlı saldırı

Ordu’da kıraathaneye silahlı saldırı

Akçakoca’da otomobil ile taksi çarpıştı: 5 yaralı

Akçakoca’da otomobil ile taksi çarpıştı: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.