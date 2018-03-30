Bıçaklanan güvenlik görevlisi hastanede öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, Aytaç Pala (34), buluşmaya çağırdığı ve bilinmeyen nedenle tartıştığı güvenlik görevlisi Ferhat Bakıcı'yı (31) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı Bakıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde meydana geldi. Aytaç Pala, iddiaya göre, alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ferhat Bakıcı'yı telefonla arayarak, buluşmak istedi. Sözleştikleri yerde buluşan ikili, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştüğü sırada Aytaç Pala, yanında taşıdığı bıçakla Ferhat Bakıcı'yı karın boşluğundan yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Bakıcı, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Ferhat Bakıcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aytaç Pala ise polis tarafından suç aleti bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Pala, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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