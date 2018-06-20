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Bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Dima'nın amcası gözaltında (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 17:11 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Suriye uyruklu Dima Aşaelim'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan amcası Bakrı Ashalem (27), emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI
Suriye uyruklu Dima Aşaelim'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan amcası Bakrı Ashalem (27), emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bakrı Ashalem, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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