Bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Dima'nın amcası gözaltında (3)

TUTUKLANDI
Suriye uyruklu Dima Aşaelim'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan amcası Bakrı Ashalem (27), emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bakrı Ashalem, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
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