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Bıçaklayıp, parasını gasp ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 08:55 | Son Güncelleme

ADANA'da 3 kişi, kavga ettikleri Derviş Kızmaz'ı (35) bıçaklayıp, üzerindeki parasını gasp etti.

Bıçaklayıp, parasını gasp ettiler

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da 3 kişi, kavga ettikleri Derviş Kızmaz'ı (35) bıçaklayıp, üzerindeki parasını gasp etti. Ağır yaralanan Kızmaz, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi DSİ'ye ait sulama kanalının yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Derviş Kızmaz ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi arasında yol ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında karnına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Kızmaz, kaçmaya başladı.
YAKALAYIP DEFALARCA BIÇAKLADILAR
Zanlıların elinden kurtulmak için kaçan Kızmaz'ın bir ayakkabısı, koştuğu sırada ayağından çıktı. Buna rağmen kaçmaya devam Kızmaz'ı yakalayan şüpheliler, defalarca bıçaklayıp, üzerindeki parayı aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Yaralı halde yaklaşık 300 metre yürüyüp, Yeşiloba TOKİ önüne gelen Kızmaz, bağırarak yardım istedi. Dışarı çıkan mahalle sakinleri, yerde kanlar içinde yatan Kızmaz'ı görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kızmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Zanlıları eşkalini belirleyen polis, 3 şüpheliyi olaydan yaklaşık 2 saat sonra aynı mahallede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektiflerince sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Bıçaklayıp, parasını gasp ettilerBıçaklayıp, parasını gasp ettilerBıçaklayıp, parasını gasp ettilerBıçaklayıp, parasını gasp ettiler

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