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Bıçaklı dehşet: Arkadaşını yaraladı, bindiği otomobilin sürücüsünü öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 13:20 | Son Güncelleme

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Bursa'da, tartıştığı arkadaşı Utku Ö.'yü bıçakla yaraladıktan sonra kaçmak için zorla bindiği otomobilin sürücüsü Serdar Kekili'yi aynı bıçakla öldürdüğü öne sürülen Servet K., emniyetteki  işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bıçaklı dehşet: Arkadaşını yaraladı, bindiği otomobilin sürücüsünü öldürdü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da, tartıştığı arkadaşı Utku Ö.'yü bıçakla yaraladıktan sonra kaçmak için zorla bindiği otomobilin sürücüsü Serdar Kekili'yi aynı bıçakla öldürdüğü öne sürülen Servet K., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bıçaklı dehşet: Arkadaşını yaraladı, bindiği otomobilin sürücüsünü öldürdü (2)

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