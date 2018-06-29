Bıçaklı dehşet: Arkadaşını yaraladı, bindiği otomobilin sürücüsünü öldürdü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, tartıştığı arkadaşı Utku Ö.'yü bıçakla yaralayan Servet K. (30), kaçmak için zorla bindiği otomobilin sürücüsü Serdar Kekili'yi (31) aynı bıçakla öldürdü. Servet K., polis tarafından saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Servet K., iddiaya göre, aralarındaki para anlaşmazlığı yüzünden arkadaşı Utku Ö. (32) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Servet K., cebinden çıkardığı bıçağı Utku Ö.'yü sapladı. Servet K., olay yerinden kaçarken, kanlar içinde yerde kalan Utku Ö.'yü görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Utku Ö.'yü ambulansla hastaneye götürdü.
BENZİN BİTİNCE SİNİRLENİP, BIÇAKLADI
Servet K., kaçarken, Serdar Kekili'nin kullandığı otomobili durdurdu. Araca binip, Kekili'nin boğazına bıçak dayayan Servet K., "Polis beni arıyor. Buradan uzaklaşalım. Beni kaçır" dedi. Nilüfer ilçesinde uzun süre gezindikten sonra otomobilin benzininin bitmesi üzerine Servet K. sinirlendi. Serdar Kekili'yi de bıçaklayan Servet K., otomobilden inip, olay yerinden kaçtı. Kekili'yi araçta kanlar içinde bulanlar, sağlık ekibi çağırdı. Ağır yaralı Kekili, sağlık görevlilerince ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk sahibi Serdar Kekili, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel ekip, Servet K.'yi düzenlediği operasyonla kısa sürede, saklandığı evde yakalayıp, gözaltına aldı.
FOTOĞRAFLI
Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi
Yaşar Okuyan'ın olay bir iddiası daha ortaya çıktı!
Tuvalette korkunç son!
Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler
Süleyman Soylu'ya kötü haber!
79'luk papaz 24'lük erkek modelle evlendi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Dera ve Kuneytra'daki saldırıları şiddetle lanetliyoruz
Sualtında görülmemiş manzara! Tembel ahtapot iş başında
Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sony Türkiye'den çekiliyor mu?
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
Günlükten 70 yıllık aşk çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum