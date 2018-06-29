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Bıçaklı dehşet: Arkadaşını yaraladı, bindiği otomobilin sürücüsünü öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 12:22 | Son Güncelleme

BURSA'da, tartıştığı arkadaşı Utku Ö.'yü bıçakla yaralayan Servet K.

Bıçaklı dehşet: Arkadaşını yaraladı, bindiği otomobilin sürücüsünü öldürdü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, tartıştığı arkadaşı Utku Ö.'yü bıçakla yaralayan Servet K. (30), kaçmak için zorla bindiği otomobilin sürücüsü Serdar Kekili'yi (31) aynı bıçakla öldürdü. Servet K., polis tarafından saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Servet K., iddiaya göre, aralarındaki para anlaşmazlığı yüzünden arkadaşı Utku Ö. (32) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Servet K., cebinden çıkardığı bıçağı Utku Ö.'yü sapladı. Servet K., olay yerinden kaçarken, kanlar içinde yerde kalan Utku Ö.'yü görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Utku Ö.'yü ambulansla hastaneye götürdü.
BENZİN BİTİNCE SİNİRLENİP, BIÇAKLADI
Servet K., kaçarken, Serdar Kekili'nin kullandığı otomobili durdurdu. Araca binip, Kekili'nin boğazına bıçak dayayan Servet K., "Polis beni arıyor. Buradan uzaklaşalım. Beni kaçır" dedi. Nilüfer ilçesinde uzun süre gezindikten sonra otomobilin benzininin bitmesi üzerine Servet K. sinirlendi. Serdar Kekili'yi de bıçaklayan Servet K., otomobilden inip, olay yerinden kaçtı. Kekili'yi araçta kanlar içinde bulanlar, sağlık ekibi çağırdı. Ağır yaralı Kekili, sağlık görevlilerince ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk sahibi Serdar Kekili, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel ekip, Servet K.'yi düzenlediği operasyonla kısa sürede, saklandığı evde yakalayıp, gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Bıçaklı dehşet: Arkadaşını yaraladı, bindiği otomobilin sürücüsünü öldürdü

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