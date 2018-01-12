Bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Sinan K. (26) hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Olay, Hacılar ilçesi Yediağaç mahallesinde meydana geldi. Sinan K. ile Ali B. arasında belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, Ali B., arkadaşı olan Sinan K.'yi 7 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 ekipleri gönderildi. Gelen sağlık ekipleri yaralıyı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne kaldırdı. Sinan K. tedavi altına alınırken, olayın zanlısı Ali B. kaçtı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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