Malatya’da iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Turgut Temelli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde iddiaya göre birlikte alkol alan Kenan Y. (34) ile Yusuf Y. (38) alkolün de etkisiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda, Yusuf Y. sırtından ve yüzünden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri Yusuf Y.’yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Kenan Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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