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Bıçaklı kavgada babaya 11 yıl, oğluna 7 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

Kayseri’de geçtiğimiz yıl bir markette çıkan ve bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavga sonrası açılan davada tutuklu yargılanan babaya 11 yıl 8 ay, oğluna 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Bıçaklı kavgada babaya 11 yıl, oğluna 7 yıl hapis

Kayseri’de geçtiğimiz yıl bir markette çıkan ve bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavga sonrası açılan davada tutuklu yargılanan babaya 11 yıl 8 ay, oğluna 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi. Bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan baba ile oğlun saldırdığı anların olduğu görüntüler ortaya çıktı.
13 Mart 2017’de Melikgazi ilçesi Belsin Kocatepe Mahallesi’nde bir markette meydana gelen olayda Y.T.(37) ile Ş.C.(53) arasında sıra bekleme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Ş.C.’nin dışarıda olan M.S.C.(16) de elinde bıçak ile markete girerek Y.T.’ye saldırdı. Y.T. ağır yaralanırken, gözaltına alınan baba-oğul Ş.C. ile M.S.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Ş.C.(53) jandarma eşliğinde duruşma salonunda, suça sürüklenen çocuk M.S.C.(17) ise Ankara Çocuk Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulundu.
53 yaşındaki Ş.C. mahkemede savunmasında sadece ürün değiştirmek için kasiyer ile konuştuğunu söyleyerek, “Kasiyer ile konuşurken, Y.T. aşağılayıcı sözler ile hakaretler etti. Tartışma kavgaya dönüştü, daha sonra oğlum gelip olay büyüdü, pişmanım” dedi. Şuan 17 yaşında olan M.S.C. ise “Yapmamam gereken bir şeyi yaptım, babamı o vaziyette görünce kızgınlıkla kavga büyüdü. Öldürme kastıyla yapmadım” diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu fikir ve eylem birliği içerisinde ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklu sanık Ş.C.’ye 11 yıl 8 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına, M.S.C.’ye ise aynı suçtan çocuk yaşta olduğu gerekçesiyle 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile tahliyesine karar verdi.
Öte yandan, bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan baba ile oğulun saldırdığı güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ş.C.’nin önce kasiyere yumurtanın kırık olduğunu ve değiştirilmesini söylediği, ardından sırada bekleyen Y.T. ile tartıştığı görüldü. Y.T. ile Ş.C.’nin tartışması sonrası, bir süre dışarı çıkan Ş.C.’nin daha sonra oğlu M.S.C. ile tekrar markete girdiği M.S.C.’nin elindeki bıçak ile Y.T.’ye saldırdığı, çevredekilerin korku dolu gözlerle izledikleri görülüyor.

Bıçaklı kavgada babaya 11 yıl, oğluna 7 yıl hapis

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