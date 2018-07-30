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Bıçaklı kavgada Doğukan öldü, babası ile ikizi yaralandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 12:49 | Son Güncelleme

OTOPSİSİ TAMAMLANDI Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, esnaf arasında çıkan kavgada bıçaklanarak, ölen Doğukan Çiğit'in (16) Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi tamamlandı. Çiğit'in cenazesi, İslahiye'ye götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Bıçaklı kavgada Doğukan öldü, babası ile ikizi yaralandı (2)

OTOPSİSİ TAMAMLANDI
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, esnaf arasında çıkan kavgada bıçaklanarak, ölen Doğukan Çiğit'in (16) Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi tamamlandı. Çiğit'in cenazesi, İslahiye'ye götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bıçaklı kavgada Doğukan öldü, babası ile ikizi yaralandı (2)

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