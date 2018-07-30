Bıçaklı kavgada Doğukan öldü, babası ile ikizi yaralandı (2)

OTOPSİSİ TAMAMLANDI
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, esnaf arasında çıkan kavgada bıçaklanarak, ölen Doğukan Çiğit'in (16) Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi tamamlandı. Çiğit'in cenazesi, İslahiye'ye götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)
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